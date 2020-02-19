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19 лютого • оновлено в 20:05
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До цього стояли 70 років: у Маріїнському парку за місяць поржавіли ліхтарі вартістю 18 мільйонів

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Ліхтарі, які комунальники замінили в Маріїнському парку Києва в грудні 2019 року, поржавіли.

Примітно, що їх купили за 18 мільйонів гривень замість історичних ліхтарних стовпів, які простояли в парку 70 років. Про це в Facebook написав києвознавець Семен Широчин (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Китайсько-іспанські ліхтарі в Маріїнці вже змінюють через іржавий стан. С*ка, місяць простояли (попередні – майже 70 років). При цьому їх відразу ж замінюють на нові такі ж, а іржаві нібито везуть піскоструїти. Якого хріна на піскоструй нових у них є гроші, а на пескоструй історичних немає? І звідки у них запасні? Придбано більше, ніж у тендері? Або встановлено менше?" – написав він.

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

На опублікованих фото видно, що стилізовані під старовину ліхтарі в різних місцях вкрилися іржею. При цьому комунальники не знають, як вийшло, що нові ліхтарі прийшли в непридатність через місяць.

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

"Зараз ми проводимо заходи для встановлення причин корозії опор зовнішнього освітлення. Згідно з умовами договору з підрядником, він відповідає за якість, і в разі будь-якої невідповідності з державними будівельними нормами несе всі витрати", – розповів Delo.ua Володимир Круценко, директор комунального підприємства "Київміськсвітло".

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Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

Місцеві жителі підозрють, що ліхтарі були куплені не в Іспанії, а в Китаї і за значно меншу суму. Киянка Дарина Нелозім знайшла такі ж на китайському сайті.

"Найбільш допитливі зможуть порахувати ціну в зборі. Якщо навіть взяти максимально зазначену, то виходить: декоративний низ опори 100$ + стовп 780$ = 880$ (= 21560грн) і світильник 100$ (= 2450 грн). За договором з підрядником все це впихують, відповідно, по 45 109 грн за опору і по 13 349 грн за світильник. А, ну да. "Іспанські" вони тому, що на сайті китайського виробника вони називаються "Іспанський стиль", – написала дівчина.

На китайському сайті продають ідентичні ліхтарі

На китайському сайті продають ідентичні ліхтарі

Facebook/Дарина Недозім

На китайському сайті продають ідентичні ліхтарі

На китайському сайті продають ідентичні ліхтарі

Facebook/Дарина Недозім

На китайському сайті продають ідентичні ліхтарі

На китайському сайті продають ідентичні ліхтарі

Facebook/Дарина Недозім

Варто зазначити, що тиждень тому комунальники в поспіху зафарбовували ліхтарі в парку чорною фарбою. Однак у КП "Київміськсвітло" заперечують проведення робіт. За їх запевненням, всю відповідальність за стан ліхтарів несе генпідрядник.

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Ліхтарі в Маріїнському парку поржавіли

Facebook/Семен Широчин

Як писав OBOZREVATEL раніше демонтаж, і заміна історичних ліхтарних стовпів на "дешеві" аналоги в Маріїнському парку Києва, яку провели комунальники в кінці 2019 року, обійшлися місту в шість разів дорожче, ніж їх можлива реставрація.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Опять бабки попи..ли.
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