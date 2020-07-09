COVID-19 у Києві не відступає: за добу виявлено понад 90 заражених

У Києві станом на ранок 9 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5872 осіб. За добу захворювання виявили ще у 93 мешканців столиці.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він закликав людей не нехтувати правилами та берегти себе.

"Ще в 93 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 122 киян. На сьогодні в столиці вже 5872 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 34 жінки віком від 22 до 71 року, 50 чоловiків віком від 20 до 76 рокiв, а також три дівчинки від восьми до 15 років, шість хлопчиків від одного місяця до 16 років. З них до лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за добу 62 людини. Всього коронавірус подолали 1962 мешканця столиці", – відзначив мер Києва.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 27, у Деснянському – 15, у Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах – по 10.

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