"Бюджетні" ліхтарі в Маріїнському парку Києва обійшлися в 6 разів дорожче реставрації

Демонтаж і заміна історичних ліхтарних стовпів на "дешеві" аналоги в Маріїнському парку Києва, яку провели комунальники в кінці 2019 року, обійшлася місту в шість разів дорожче, ніж їх можлива реставрація.

Раніше в КП "Київміськсвітло" заявляли, що реставрувати аварійні ліхтарі занадто складно і дорого, тому закупили нові вартістю понад 53 тисяч гривень за штуку. Однак історик архітектури Семен Широчин спростував цю інформацію на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ремонт одного оригінального стовпа обійшлася б в 10 тисяч гривень за штуку, а всіх ліхтарних стовпів в Маріїнському парку - як один новий ліхтар. Крім того, для цього є все необхідне: прецедент, люди і заводи з необхідним обладнанням.

Ліхтарі ДО і ПІСЛЯ заміни в Маріїнському парку Колаж

"Департамент охорони культурної спадщини вже дав свою оцінку - демонтаж оригінальних ліхтарних стовпів порушив автентичність парку і не відповідає світовій практиці охорони культурних цінностей. Але Київміськсвітло вигідніше ставити нові ліхтарі, ніж займатися реставрацією старих. Тому вони всіма силами будуть чинити опір, вішати на вуха локшину про неможливості зварювання чавуну і т.д", - пише Широчин.

Він також нагадав, що в 2020 році міська влада планує замінити 167 ліхтарів на Голосіївському проспекті.

Маріїнський парк в Києві tatiana-sirenko.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що в київському Ботанічному саду імені Фоміна перші в місті електричні ліхтарі 1890-х років компанії "Савицький і Страус" замінили на сучасні, чим викликали обурення громадськості.

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