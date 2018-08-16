Буря зруйнувала "візитівку" Києва: владу столиці закликали до жорстких заходів

Сильне пошкодження ураганом будівлі готелю "Кане" (Центрального гастроному) в Києві, яке раніше постраждало від пожежі, ще раз підтвердило, що влада столиці якомога швидше повинна ухвалити законопроект №8202.

Його метою є порятунок такої архітектурної спадщини від безвідповідальних орендарів і навіть власників, зазначив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

"Нічна стихія оголила фасад будівлі пам'ятки архітектури готелю "Кане", який не так давно згорів під час пожежі. Ми всі здогадуємося, що ця пожежа могла бути не випадковістю, адже власники намагалися презентувати проект будівництва будівлі, схожої на ЦУМ, замість пам'ятника архітектури. Сподіваюся, що колеги, нарешті, зрозуміють, чому терміново необхідно ухвалювати цей законопроект і тим самим дати повноваження місцевій владі", - написав він.

Білоцерковець звернув увагу на три основних інновації законопроекту, на ухваленні якого він наполягає.

1. Викуп будівлі при порушенні правил експлуатації об'єктів культурної спадщини. Передбачена процедура примусового викупу. Спочатку власник об'єкта отримує попередження з переліком порушень, які повинен усунути. Разом із попередженням він отримує договір на викуп об'єкта. Якщо власник ігнорує зауваження, суд може зобов'язати його продати будівлю. Пріоритетне право викупу в такому випадку надається містам, але й з ініціативи держави такий об'єкт також може бути викуплений.

2. Штраф за недбале ставлення та доведення об'єктів культурної спадщини до стану руйнації. Збільшення штрафів за проведення будь-яких незаконних робіт на таких об'єктах, а також штрафи за незаконне розміщення реклами без згоди органу місцевої влади.

3. Збільшити кримінальну відповідальність за нанесення шкоди або знищення будівлі з трьох років обмеження волі до шести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, буря, що пронеслася Києвом у ніч на 16 серпня, зірвала банер, яким залишки архітекрної пам'ятки прикривалися після масштабної пожежі у 2017 році, зруйнувала частину фасаду і повалила огорожі навколо занедбаної споруди.