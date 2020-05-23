Коли в Києві відкриють кладовища: озвучено дату і правила

Із 1 червня в Києві планують відкрити для відвідування, серед іншого, міські кладовища.

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Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Байкове кладовище в Києві

"З 1 червня у столиці планують відкрити для загального доступу пляжі та зони відпочинку біля водойм, спортивні та фітнес-комплекси, дитячо-юнацькі спортивні школи (без басейнів), також зняти обмеження відвідування міських кладовищ. Відновлять роботу заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів", – заявив він.

За словами Пантелеєва, відповідне рішення збираються ухвалити 25 травня на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

При цьому він зауважив, що наявність засобу індивідуального захисту – маски, залишиться обов’язковою вимогою перебування в громадських місцях.

Якщо це рішення ухвалять, то на Троїцьку суботу, 6 червня, киянам можна буде відвідати покійних.

Як писав OBOZREVATEL, у кінці квітня в Україні закрили кладовища в поминальні дні.

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня, однак послабив заборони, що діяли до 22 травня.

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