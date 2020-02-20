Кличко розповів, коли відкриють метро на Троєщину та Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво нової гілки метро на Троєщину розпочнеться після того, як буде добудований Подільсько-Воскресенський міст і ним відкриють рух автотранспорту.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна-24". За його словами, відкрити автосполучення між лівим і правим берегами столиці новим мостом планують до кінця цього року.

"Я вже проїжджав мостом, коли перевіряв, як там тривають роботи. І можу сказати, що до кінця цього року ми відкриємо автомобільне сполучення ним. Метро на Троєщину – це питання найближчих 4-5 років", – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу виділять майже 3 мільярди гривень з міського бюджету.

Разом з тим, він зазначив, що Шулявський шляхопровід планують повністю добудувати до початку літа. Однак, за його словами досі не вирішена проблема з демонтажем п’ятого цеху заводу "Більшовик", на місці якого має бути один зі з’їздів з мосту. І Фонд держмайна вимагає за цех від столиці 700 мільйонів гривень.

"Сам завод "Більшовик" винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю. Що ж робить Фонд держмайна? Там кажуть, що місто може його придбати за 700 мільйонів! Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?" – наголосив Кличко.

На його переконання, такий підхід – це пограбування мешканців Києва.

"Якщо Фонд Держмайна не передасть на баланс міста п’ятий цех, я буду звертатися до киян теж тиснути на цю структуру. Для нас головне - вчасно завершити важливий інфраструктурний об’єкт, що поліпшить трафік в місті", – заявив мер столиці.

також Кличко наголосив на необхідності ремонту київських мостів, більшість з них знаходяться в предаварійному стані.

"Уявіть, скільки коштів потрібно місту! Попри те, що за останніх кілька років ми в кілька разів збільшили бюджет міста, нам коштів не вистачає. У столиці держава забирає 60 відсотків ПДФО. А нам терміново треба відремонтувати і міст Патона, і Північний міст. Нам потрібно взяти на баланс міста та добудувати Дарницький міст. Планів дуже багато. Але на всі потрібні великі кошти", – підкреслив мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього року влада Києва планує придбати близько 70 сучасних екологічних автобусів.

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