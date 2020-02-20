Головна Новини
20 лютого • оновлено в 11:21
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Кличко розповів, коли відкриють метро на Троєщину та Шулявський міст

Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво нової гілки метро на Троєщину розпочнеться після того, як буде добудований Подільсько-Воскресенський міст і ним відкриють рух автотранспорту.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна-24". За його словами, відкрити автосполучення між лівим і правим берегами столиці новим мостом планують до кінця цього року.

"Я вже проїжджав мостом, коли перевіряв, як там тривають роботи. І можу сказати, що до кінця цього року ми відкриємо автомобільне сполучення ним. Метро на Троєщину – це питання найближчих 4-5 років", – наголосив Кличко.

Кличко розповів, коли відкриють метро на Троєщину та Шулявський міст

Він також зазначив, що цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу виділять майже 3 мільярди гривень з міського бюджету.

Разом з тим, він зазначив, що Шулявський шляхопровід планують повністю добудувати до початку літа. Однак, за його словами досі не вирішена проблема з демонтажем п’ятого цеху заводу "Більшовик", на місці якого має бути один зі з’їздів з мосту. І Фонд держмайна вимагає за цех від столиці 700 мільйонів гривень.

"Сам завод "Більшовик" винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю. Що ж робить Фонд держмайна? Там кажуть, що місто може його придбати за 700 мільйонів! Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?" – наголосив Кличко.

На його переконання, такий підхід – це пограбування мешканців Києва.

"Якщо Фонд Держмайна не передасть на баланс міста п’ятий цех, я буду звертатися до киян теж тиснути на цю структуру. Для нас головне - вчасно завершити важливий інфраструктурний об’єкт, що поліпшить трафік в місті", – заявив мер столиці.

також Кличко наголосив на необхідності ремонту київських мостів, більшість з них знаходяться в предаварійному стані.

"Уявіть, скільки коштів потрібно місту! Попри те, що за останніх кілька років ми в кілька разів збільшили бюджет міста, нам коштів не вистачає. У столиці держава забирає 60 відсотків ПДФО. А нам терміново треба відремонтувати і міст Патона, і Північний міст. Нам потрібно взяти на баланс міста та добудувати Дарницький міст. Планів дуже багато. Але на всі потрібні великі кошти", – підкреслив мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього року влада Києва планує придбати близько 70 сучасних екологічних автобусів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги