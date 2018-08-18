Київ знову пішов під воду: фото і відео погодного "армагеддону"

У суботу, 18 серпня, на Київ обрушилася потужна злива, яка призвела до затоплення центральної частини міста.

Як повідомили користувачі соцмереж, води було по коліно. В окремих місцях авто занурилися по самий капот в воду, яка потрапляє в салони.

superumka

superumka

Крім того, в районі Палацу спорту кілька автомобілів занесло і викинуло, в тому числі і на інші машини.

Вода в салоні є pic.twitter.com/Z246Yogl3H - Oksana Kovalenko (@superumka) 18 серпня 2018 р

Koshqua

superumka

Koshqua

Зливові каналізації забиті сміттям, які вода принесла в стік.

superumka

superumka

superumka

В даний час дощ припинився і вода сходить. Вулиці вкрилися брудом і різним сміттям.

superumka

superumka

superumka

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рахів Закарпатської області та Бердичів Житомирської області 18 серпня буквально пішли під воду через сильні зливи.