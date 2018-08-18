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Київ знову пішов під воду: фото і відео погодного "армагеддону"

1.6тЧитати новину російською

У суботу, 18 серпня, на Київ обрушилася потужна злива, яка призвела до затоплення центральної частини міста.

Як повідомили користувачі соцмереж, води було по коліно. В окремих місцях авто занурилися по самий капот в воду, яка потрапляє в салони.

superumka

superumka

Крім того, в районі Палацу спорту кілька автомобілів занесло і викинуло, в тому числі і на інші машини.

Koshqua

superumka

Koshqua

Зливові каналізації забиті сміттям, які вода принесла в стік.

superumka

superumka

superumka

В даний час дощ припинився і вода сходить. Вулиці вкрилися брудом і різним сміттям.

superumka

superumka

superumka

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рахів Закарпатської області та Бердичів Житомирської області 18 серпня буквально пішли під воду через сильні зливи.

Місце
УкраїнаКиїв
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Комментарии на сайте не модерированы
Краско Евгения
Краско Евгения
Привыкайте. Теперь жизнь постоянно будет в говне по колено. Что имеем не ценим, потерявши плачем. Хотя есть еще надежда, что всех этих майданутых и пришедших к власти на перевороте будут судить.
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