Експосадовець і глава 'Альфа-Банку' Андрій Волков за 2 тижні захопив понад 35 об'єктів столичної нерухомості

Експосадовець, а нині глава ГО ФК "ІнвестоХіллсВеста" Андрій Волков в змові з посадовими особами Фонду гарантування вкладів фізосіб і приватним нотаріусом рейдерить приватний бізнес і незаконним шляхом заволодіває столичною нерухомістю.

Про це в блозі для Цензор.net повідомила адвокатка Тетяна Козаченко. Раніше Андрій Волков очолював державну комісію Нацкомфінпослуг (2014 року) і був головою правління "Альфа-Банку" (2006-2009). Козаченко повідомила, що тепер він рейдерським шляхом захоплює столичну нерухомість. Його спільниками виступають уповноважена Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Грошова і приватний нотаріус Максим Юдін.

За даними держреєстру, тільки протягом останніх двох тижнів нотаріус Юдін в позасудовому порядку стягнув на користь групи Волкова більше 35 об'єктів нерухомості. Наприклад, будівлі за адресою: Київ, вул. Івана Мазепи, 10 В і Г, площею 1468,50 кв.м, а також будівля по вул. Кирилівській, 69 В, площею 5760,7 кв.м.

За даними Козаченко, в сферу інтересів Волкова переважно входить нерухомість, яка раніше була в іпотеці або мала інших власників. Адвокатка описала схему, за якою відбувається захоплення. Рейдери отримують право представляти інтереси попереднього власника або іпотекотримача. Далі подають нотаріусу неправдиву заяву про втрату оригіналів документів і замовляють дублікати договорів права власності або іпотеки. Ці дублікати передаються "чорному" реєстратору для внесення змін до держреєстру.

"Після відновлення запису про іпотеку в реєстрі, нотаріус здійснює стягнення неіснуючого боргу за рахунок вартості нерухомості на ім'я рейдера. Вуаля, тепер рейдер стає новим власником вашої нерухомості замість вас", – пояснила Тетяна Козаченко.

Далі об'єкт "відбілюють": переоформлюють право власності на наступного "власника" і захоплюють фізично за допомогою відповідних фірм.

"Новий" орендар як вже законний власник викине вас з об'єкта або заблокує вхід в нього, якщо буде потрібно то і зі спецефектами: тітушами, "фірмами охорони" або міцними і сильними "співробітниками" орендаря", – пише адвокатка.

Вона зазначила, що Мін'юст, правоохоронні та контролюючі органи фінансового ринку дивляться на шахрайські схеми Волкова "крізь пальці".

"Про яку інвестиційну привабливість може йти мова, якщо інвестори наймають юридичні компанії для проведення юридичного аудиту, ті все перевіряють і дають висновки про прозорість і законність здійснення інвестицій. А потім на сцену виходять колишній державний чиновник 3-го рангу, чинні чиновники ФГВФО, нотаріуси, що мають ліцензію Мін'юсту і, ставлячи себе вище закону, позбавляють інвесторів власності. Президент України перетворюється зі своїми "інвестнянямі" в загонщика, який привертає інвесторів для того, щоб рейдери обібрали їх, як "липку", – пише адвокатка.