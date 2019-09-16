Дощі і холод: синоптик заявила про різке погіршення погоди в Києві

У Києві в середу, 18 вересня, очікується різке погіршення погодних умов.
Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, середа буде найбільш "неприємним" днем у найближчій перспективі.
"Дощ, сильний західний вітер, похолодання до +12 градусів. Дощ – сильніший вранці, вдень ослабне і припиниться. Візьміть це до уваги", – попередила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що в найближчі дні в Україні випаде перший сніг. Ймовірні навіть заморозки.
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