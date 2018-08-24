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Вивели з параду: солдат почесної варти знепритомнів перед Порошенком

8.8тЧитати новину російською

У п'ятницю, 24 серпня, під час параду до Дня Незалежності України, який проходить у Києві, солдат почесної варти знепритомнів.

Це сталося під час промови президента Петра Порошенка. Одному із солдат стало погано і він впав.

Відзначається, що інцидент стався близько 10:35. Військового, який втратив свідомість, встигли підхопити люди, що стояли поруч. Пізніше його вивели, а почесну варту замінили.

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Нагадаємо, участь у "Марші нової армії" приймають 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців, серед яких вперше і військовослужбовці-жінки. OBOZREVATEL пропонує подивитися онлайн-трансляцію цієї масштабної події.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
День НезалежностіВійськовий парад у Києві
Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Русский Солдат
Русский Солдат
Дурной знак, конец власти бандерлогов, украина готовится к очищению от мразей.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
От него так сильно перегаром несёт, что уже третий солдат в обморок падает, начиная с инаугурации.
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