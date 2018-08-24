Вивели з параду: солдат почесної варти знепритомнів перед Порошенком

У п'ятницю, 24 серпня, під час параду до Дня Незалежності України, який проходить у Києві, солдат почесної варти знепритомнів.

Це сталося під час промови президента Петра Порошенка. Одному із солдат стало погано і він впав.

Відзначається, що інцидент стався близько 10:35. Військового, який втратив свідомість, встигли підхопити люди, що стояли поруч. Пізніше його вивели, а почесну варту замінили.

Нагадаємо, участь у "Марші нової армії" приймають 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців, серед яких вперше і військовослужбовці-жінки. OBOZREVATEL пропонує подивитися онлайн-трансляцію цієї масштабної події.