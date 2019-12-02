Замах на Соболєва в Києві: встановлено замовника жорстокого вбивства

Правоохоронці встановили ймовірного замовника замаху на В'ячеслава Соболєва, депутата Київської обласної ради, якого намагалися вбити в Києві 1 грудня.
Про це в понеділок, 2 грудня, повідомила "Українська правда" з посиланням на "проінформованого співрозмовника в правоохоронних органах".
Як сказав співрозмовник журналістів, копи "вийшли на замовника вбивства і незабаром його візьмуть".
Джерело додало, що двоє молодих людей 18 і 19 років, яких підозрюють у виконанні замаху, були учасниками "Правого сектора".
Замах на В'ячеслава Соболєва
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик при інциденті не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому та його родині надходили погрози, зокрема фізичною розправою.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони є ексбійцями УДА.
Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані служили в його батальйоні.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будинку.
З'явилося фото ймовірного вбивці трирічного сина Соболєва.
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