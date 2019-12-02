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2 грудня • оновлено в 21:57
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/ Кримінал

Замах на Соболєва в Києві: встановлено замовника жорстокого вбивства

30.4т
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Правоохоронці встановили ймовірного замовника замаху на В'ячеслава Соболєва, депутата Київської обласної ради, якого намагалися вбити в Києві 1 грудня.

Про це в понеділок, 2 грудня, повідомила "Українська правда" з посиланням на "проінформованого співрозмовника в правоохоронних органах".

Як сказав співрозмовник журналістів, копи "вийшли на замовника вбивства і незабаром його візьмуть".

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Джерело додало, що двоє молодих людей 18 і 19 років, яких підозрюють у виконанні замаху, були учасниками "Правого сектора".

Замах на В'ячеслава Соболєва

Замах на В'ячеслава Соболєва

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Замах на Соболєва Кримінал Новини Києва та Київської області
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Теги
розслідування вбивство
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Онижедети..!!!Отпустить немедленно на поруки!!!
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Раз служили в ПС, значит ПС и заказчик. Охринеть какая логика.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"...копи "вийшли на замовника вбивства і незабаром його візьмуть",,,". Якби "вийшли", то вже взяли б.
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