Замах на Соболєва в Києві: встановлено замовника жорстокого вбивства

Правоохоронці встановили ймовірного замовника замаху на В'ячеслава Соболєва, депутата Київської обласної ради, якого намагалися вбити в Києві 1 грудня.

Про це в понеділок, 2 грудня, повідомила "Українська правда" з посиланням на "проінформованого співрозмовника в правоохоронних органах".

Як сказав співрозмовник журналістів, копи "вийшли на замовника вбивства і незабаром його візьмуть".

Джерело додало, що двоє молодих людей 18 і 19 років, яких підозрюють у виконанні замаху, були учасниками "Правого сектора".

Замах на В'ячеслава Соболєва Колаж

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