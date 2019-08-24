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Заламали і розбили обличчя: на Марші Гідності у Києві принизили військового. Відео

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У мережі показали відео неприємного інциденту під час промови президента України Володимира Зеленського на Марші Гідності до Дня Незалежності в Києві.

Зокрема, кадри у своєму Facebook опублікував журналіст Євген Спірін. На них видно, як представники Нацполіціі намагаються втихомирити військового. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Уся суть в одному відео. На Майдані виступає Зеленський, на тлі грає гімн, на паркані сидить мужик, якого намагаються зняти кілька копів і мужики в спортивних штанях. Він їм кричить: "Що я вам зробив?". Чоловік із посвідченням учасника бойових дій. У підсумку його скинули з паркану, заламали, розбили обличчя об плитку, забрали", – йдеться в коментарі.

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Заламали і розбили обличчя: на Марші Гідності у Києві принизили військового. Відео

Скріншот з відео

У той же час у мережі починають невтішно відгукуватися про шоу, яке влаштували на Майдані на День Незалежності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промова президента Зеленського на Марші Гідності викликала вельми неоднозначну реакцію у українців.

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Тема
День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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Питон Каа
Питон Каа
Наведение порядка считается на Украине унижением человеческого достоинства?
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