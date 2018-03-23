Захоплення гуртожитку в Києві: з'явилися деталі справи

У прокуратурі Подільського району не розслідують факт захоплення будівлі гуртожитку по вулиці Турівській у Києві, оскільки це не має відношення до справи про повернення об’єкту нерухомості до комунальної власності.

"Нас прийняв заступник прокурора Кобилянський, пояснив, що в прокуратурі розглядається справа за фактом заволодіння шахрайським шляхом об’єктом комунальної власності. Тому прокуратурою вчиняються всі дії, які спрямовані на повернення об’єкта нерухомості до комунальної власності", - повідомляють активісти "Стоп корупції" на сторінці проекту в Facebook.

Зазначається, що законність перебування ДПІ Подільського району в приміщенні гуртожитку на Турівській, 12 не з’ясовується, оскільки це не має значення для розгляду кримінального провадження.

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"Тому мешканцями була написана заява та подана на керівника прокуратури стосовно захоплення приміщення Подільською ДПІ, а саме начальником Твердохлєб М.Ю.", – розповіли активісти.

Вони пікетували прокуратуру Подільського району Києва через саботування розслідування та однобокий підхід у справі про захоплення гуртожитку по вулиці Турівській у Києві з боку ДПІ. За даними представників проекту, у відомстві зареєстроване кримінальне провадження щодо власника будівлі, утім немає справи щодо зловмисників, які самовільно займають кілька поверхів будинку. Зокрема, йдеться про очільницю ДФС Марину Твердохлєб.

Нагадаємо, 14 березня підготовче судове засідання про захоплення приміщень гуртожитку по вулиці Турівській у Києві перенесли.

За даними представників проекту, у 1997 році п’ять поверхів будівлі на Турівській належали гуртожитку, а після 2000 року три поверхи будинку зайняла ДПІ, людей виселили, два горішні поверхи залишились за мешканцями гуртожитку.

За даним фактом уже відкрито кримінальне провадження.

"Приходив юрист Податкової та пояснив, що поки не буде рішення суду, вони з будівлі виїжджати не планують", – розповіли активісти.

"Нам вдалося поспілкуватись із заступником головного прокурора району. Він зазначив, що в них є таке кримінальне провадження і вони перевіряють факти по ньому, але зазначив, що вже є судове провадження в господарському процесі, і вони в очікуванні, яке рішення ухвалить суд", – розповіли правозахисники.

"Цей гуртожиток належить Річковому порту згідно з правовстановлювальними документами, зокрема, згідно з актом права власності від 1997 р. На початку 2000-х років керівник річкового порту, перевищивши службові повноваження, передав гуртожиток своїм розпорядженням в комунальну власність і київська влада заселила в гуртожиток управління ДФС Подільського району. Проте у 2016 році з’явилася інформація в Державному реєстрі, за якою власником є підприємство "Річковий порт" на основі того ж акту права власності 1997 року.

Виник спір між Подільською РДА і Підприємством "Річковий порт" – хто все ж таки має право на володіння гуртожитком. До речі, на 1, 2, 3 поверхах знаходиться Податкова Подільського району, а на 4, 5 – приватизовані кімнати працівників "Річкового порту". Зараз "Річковий порт" хоче заселити своїх працівників у будівлю гуртожитку, однак Подільська РДА і Податкова чинять перешкоди. В рамках цієї ситуації було відкрите кримінальне провадження щодо спроб рейдерського захоплення гуртожитку "Річковим портом". А Подільська прокуратура на разі процесуальний керівник по даній справі", – розповіли у "Стоп корупції".