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11 січня • оновлено в 12:29
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"Зачищали Майдан": на Київщині помітили новий слід "русского міра"

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Центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям у Київській області нібито змусили розмістити у своєму офісі представників ГО "Зелена лампа", засновниками якої є люди, що виступали проти Майдану в 2014 році.

Таку інформацію опублікувала на своїй сторінці керівниця Центру Світлана Шеповалова. За її словами, до приміщення, де містяться важливі документи та персональні дані учасників російсько-української війни, намагаються "підселити" представників "русского міра".

"Русскій мір" вже в Києві, точніше – у Київській області. Багато хто знає наш Центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям у Київській області. Сьогодні (10 січня. – Ред.) нам повідомили, що на вимогу керівництва Київської обласної державної адміністрації ми маємо у своєму офісі розмістити представників ГО "Зелена лампа", – написала жінка.

На Київщині помітили новий слід "русского міра"

На Київщині помітили новий слід "русского міра"

За словами Шеповалової, один із засновників ГО, Іван Проценко, є "знаменитим антимайданівцем".

"Пам'ятаєте, приходили взимку 2014-го зачищати Майдан? Тоді їхня ГО називалася "Кияни – за чисте місто". У липні 2019 року змінюють назву на "Зелена лампа" (Відповідна інформація розміщена на сайті Clarity Project. – Ред.)", – додала вона.

Жінка зазначила, що Проценко також відомий тим, що фігурує в базі "Миротворця". На сайті справді є інформація про людину з таким іменем. У повідомленні йдеться, що чоловік, проживаючи в Києві, займався організацією провокаційних так званих суботників зі знесення Майдану (зима 2014 року), а тоді виїхав до Москви, де збирав допомогу терористам "ДНР" і "ЛНР".

"Другий засновник цієї ж організації – Олександр Потьомкін. Відомий тим, що під час Майдану об'єднав "тітушок" під дахом ГО "Кияни – за чисте місто", керівник ВМГО "Соціалістичний конгрес молоді", 12 лютого 2014 року зібрав підписи та звертався до президента-втікача Віктора Януковича з вимогою "очистити Київ від бандформувань та барикад". Загалом, люди Медведчука (Лідер ОПЗЖ, кум президента РФ Володимира Путіна. – Ред.)", – підсумувала Шеповалова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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