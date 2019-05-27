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/Кримінал

Вилетів з салону: у Києві трапилась "каскадерська" ДТП

2.8тЧитати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, аварія трапилася вдень 27 травня на вул. Заболотного, 15. "В результаті удару одна людина вилетіла з салону авто. Постраждалого забрала швидка", – повідомив очевидець події.

Судячи з фотографій, удар прийшовся в задню праву частину однієї з автівок. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, наразі невідомо.

Удар прийшовся в задню частину легковика

Удар прийшовся в задню частину легковика

Новини
Боротьба з ДТП: на "проклятому місці" під Києвом готують заходи безпеки

У прес-службі ГУНП у Києві нашим журналістам повідомили, що зіткнулися автомобілі Mazda і Renault.

"В результаті постраждав пасажир Renault 1993 р.н.. Він випав з салону автомобіля. У чоловіка черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Був госпіталізований", – повідомили у відомстві.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Одна людина отримала травми і була госпіталізована

Одна людина отримала травми і була госпіталізована

Причини зіткнення поки невідомі

Причини зіткнення поки невідомі

Місце події

Місце події

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Житомиром відбулася масштабна ДТП з автоцистерною. Під час руху у вантажівки лопнуло колесо, після чого водій врізався у відбійник. Цистерна в результаті перекинулася, перекривши смуги в напрямку Києва.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської областіВійна на дорогах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція України
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