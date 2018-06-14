Вибух машини в Києві: що відомо про стан дітей

Постраждалих під час вибуху машини в Києві трьох дівчаток прооперували, а хлопчик досі знаходиться в комі.

"Нам вдалося поспілкуватися з лікарем, який був присутній на операції, - трьох дівчаток уже прооперували, вони знаходяться в стані середньої тяжкості. Хлопчик в операційному відділенні, він в комі. Його стан важкий", - повідомив кореспондент "112 Україна".

Відзначається, що з потерпілим хлопчиком працювали офтальмологи, тому що в очі потрапили сторонні предмети.

"Він в операційній, там працюють офтальмологи, тому що проникли сторонні предмети в обидва ока. Є множинні сторонні предмети у носової порожнини - там щелепно-лицьові хірурги", - повідомив в.о. заступника головного лікаря з хірургічної роботи.

Фахівці відзначили, що дівчаток можливо випишуть вже до 18 червня. Щодо поліпшення стану хлопчика, медики поки не дали прогнозів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня в Києві вибухнула припаркована "Волга". Попередньо, діти захотіли погратися в машині і знайшли там якийсь предмет, що здетонував.

Медики розповіли, що під час вибуху постраждали три дівчинки у віці 7-11 років і 5-річний хлопчик.

Пізніше, і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун расскзала, що хлопчик впав у кому, отримавши важкі осколкові поранення живота.