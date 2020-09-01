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У центрі Києва п'яний водій влетів у кафе з людьми. Відео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Кримінал
7,4 т.

  • Аварія трапилася на літньому майданчику кафе в районі Бессарабської площі

  • За словами очевидців, водій був п'яний "в мотлох"

  • Одного постраждалого екстрено госпіталізували

У центрі Києва п'яний водій влаштував ДТП

У центрі Києва п'яний водій влаштував ДТП. Колаж

У Києві в ніч на вівторок, 1 вересня, водій на Volkswagen в'їхав у літній майданчик кафе, де були відвідувачі.

Аварія трапилася близько 01:00 на Бессарабській площі, повідомляє "Київ оперативний" в Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що одного постраждалого терміново госпіталізували. Поліція офіційного коментаря з приводу ДТП поки не давала.

За словами очевидців, водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві організували інтернет-магазин з продажу марихуани і "кексів" з наркотиками.

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УкраїнаКиївДТП в Києвіп'яний за кермомДТП
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