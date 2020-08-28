У Київській області Volkswagen наїхав на мотоблок, є загиблий. Фото

Обидва транспортні засоби їхали в попутному напрямку
Мотоблок раптово виїхав з узбіччя на дорогу
У результаті ДТП загинув водій малогабаритного транспорту
У Київській області Volkswagen зіткнувся з мотоблоком, є загиблий. Фото.
У Ставищенському районі Київської області 27 серпня сталося зіткнення автомобіля Volkswagen і мотоблока.
Як повідомило OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, самохідна техніка несподівано виїхала на дорогу з узбіччя.
"На автотрасі Київ-Одеса, неподалік від села Сніжки, в результаті аварії загинув 41-річний місцевий житель, водій малогабаритного транспортного засобу", – розповіло воно.
У Київській області Volkswagen зіткнувся з мотоблоком, є загиблий /Screenshot Google
Джерело уточнило, що водій Volkswagen, 36-річний чоловік, на момент аварії був тверезий.
Volkswagen наїхав на мотоблок /Фото з місця ДТП
Правоохоронці встановлюють усі деталі аварії, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два авто й перекинувся.
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