МоваЯзык

Топтеми:

У Київській області Volkswagen наїхав на мотоблок, є загиблий. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Кримінал
7,1 т.

  • Обидва транспортні засоби їхали в попутному напрямку

  • Мотоблок раптово виїхав з узбіччя на дорогу

  • У результаті ДТП загинув водій малогабаритного транспорту

У Київській області Volkswagen зіткнувся з мотоблоком, є загиблий. Фото

У Київській області Volkswagen зіткнувся з мотоблоком, є загиблий. Фото.

У Ставищенському районі Київської області 27 серпня сталося зіткнення автомобіля Volkswagen і мотоблока.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, самохідна техніка несподівано виїхала на дорогу з узбіччя.

"На автотрасі Київ-Одеса, неподалік від села Сніжки, в результаті аварії загинув 41-річний місцевий житель, водій малогабаритного транспортного засобу", – розповіло воно.

У Київській області Volkswagen зіткнувся з мотоблоком, є загиблий

У Київській області Volkswagen зіткнувся з мотоблоком, є загиблий /Screenshot Google

Джерело уточнило, що водій Volkswagen, 36-річний чоловік, на момент аварії був тверезий.

Volkswagen наїхав на мотоблок

Volkswagen наїхав на мотоблок /Фото з місця ДТП

Правоохоронці встановлюють усі деталі аварії, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два авто й перекинувся.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

УкраїнаКиївНовини Києва та Київської областіДТПполіція
Поділитися в Facebook
  2. Кияни
  3. Кримінал