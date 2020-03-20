У Києві вперше покарали за порушення правил карантину, який оголосили через поширення коронавірусу. Мешканка столиці, яка продавала продукти харчування з рук у невстановленому місці, має сплатити штраф у 17 тисяч гривень.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це написала пресслужба Шевченківського районного суду міста Києва на своїй сторінці у Facebook. Саме цей суд 20 березня розглянув відповідну справу.

"Судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину", – йдеться у повідомленні.

У Києві вперше покарали за порушення карантину через коронавірус. Ілюстрація

Так, жінку було визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та було накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тис. грн.

Пізніше пресслужба уточнила, що такий розмір штрафу у справі про порушення правил щодо карантину людей є мінімальним згідно з законодавством. До того ж, до відповідальності було притягнуто "особу, яка не відноситься до соціально незахищеної верстви населення, не є особою похилого віку і здійснювала торгівлю фруктами та овочами у значній кількості".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!