У Києві вперше покарали за порушення правил карантину, який оголосили через поширення коронавірусу. Мешканка столиці, яка продавала продукти харчування з рук у невстановленому місці, має сплатити штраф у 17 тисяч гривень.
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Про це написала пресслужба Шевченківського районного суду міста Києва на своїй сторінці у Facebook. Саме цей суд 20 березня розглянув відповідну справу.
"Судом було встановлено, що жителька міста Києва здійснювала продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину", – йдеться у повідомленні.
У Києві вперше покарали за порушення карантину через коронавірус. Ілюстрація
Так, жінку було визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та було накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тис. грн.
Пізніше пресслужба уточнила, що такий розмір штрафу у справі про порушення правил щодо карантину людей є мінімальним згідно з законодавством. До того ж, до відповідальності було притягнуто "особу, яка не відноситься до соціально незахищеної верстви населення, не є особою похилого віку і здійснювала торгівлю фруктами та овочами у значній кількості".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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