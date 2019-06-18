У Києві затримали авто зі зброєю: власник представився полковником УДО

У Києві на Жуковому острові патрульна поліція виявила авто з арсеналом зброї. Власник транспортного засобу представився співробітником Управління держохорони України.

Причому жодних підтверджувальних документів він не надав, повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Коли приїхала слідчо-оперативна група, то виявилося, що в салоні був автомат із патронами без дозвільної документації. На допомогу полковнику примчав генерал. Комусь наполегливо телефонував, але приїхали співробітники Держбюро розслідувань", – уточнили в соцмережі.

Авто "Київ Оперативний"

Зброя в авто "Київ Оперативний"

Автомобіль разом зі зброєю забрали правоохоронці ДБР. Правдивість слів власника авто щодо його роботи в Управлінні держохорони перевіряється.

Зброя "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва ввечері 22 березня водій елітного спорткара влаштував стрілянину. Це трапилося під час суперечки щодо ДТП.

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