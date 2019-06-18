У Києві затримали авто зі зброєю: власник представився полковником УДО

У Києві на Жуковому острові патрульна поліція виявила авто з арсеналом зброї. Власник транспортного засобу представився співробітником Управління держохорони України.
Причому жодних підтверджувальних документів він не надав, повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
"Коли приїхала слідчо-оперативна група, то виявилося, що в салоні був автомат із патронами без дозвільної документації. На допомогу полковнику примчав генерал. Комусь наполегливо телефонував, але приїхали співробітники Держбюро розслідувань", – уточнили в соцмережі.
Авто
"Київ Оперативний"
Зброя в авто
"Київ Оперативний"
Автомобіль разом зі зброєю забрали правоохоронці ДБР. Правдивість слів власника авто щодо його роботи в Управлінні держохорони перевіряється.
Зброя
"Київ Оперативний"
Як писав OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва ввечері 22 березня водій елітного спорткара влаштував стрілянину. Це трапилося під час суперечки щодо ДТП.
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