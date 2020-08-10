У Києві повідомили про замінування до 10 посольств

У Києві невідомі повідомили про замінування посольств кількох країн.

Як пише "Укрінформ" с посиланням на відділ комунікації поліції Києва, на 15:00 прийшло повідомлення на електронну пошту одного з посольств, і в листі було повідомлено, що заміноване все посольство.

Крім того, були повідомлення про мінування не більше 10 посольств в різних районах міста.

"На об’єкти відправлено слідчо-оперативні групи і профільні служби для перевірки даних повідомлень", – розповіли у пресслужбі столичної поліції.

Водночас у відомстві наголосили, що не можуть надати інформацію, про які саме посольства йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в мережі повідомили про "замінування" станції метро "Золоті ворота" в Києві.