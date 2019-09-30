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2 жовтня • оновлено в 19:22
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У Києві поліцейський п'ять годин провів на даху, рятуючи самогубця: фото героя

18т Читати матеріал російською

Увечері 29 вересня у Києві чоловік виліз на дах будинку №7/11 на Хрещатику і погрожував зістрибнути.

До місця НП з'їхалися поліцейські, рятувальники і лікарі швидкої допомоги, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Попередньо, чоловік висунув вимоги: "два пожежні автомобілі, журналістів і рупор". Кажуть, він також вимагав закрити рота компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати", – йдеться у повідомленні.

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Пізніше начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля у Facebook розповів, що лише після п'яти годин переговорів хлопця вдалося зняти з даху. Весь цей час зі "стрибуном" був комбат 1-го батальйону полку №1 УПП Києва Олексій Оленін.

"Йому є чим дорожити в житті, але протягом п'яти годин він сидів на слизькому даху, мерз і не хотів падати вниз. Потім вийшов звідти разом із тим хлопцем. Він його врятував. Тому Льоха – first responder. Той, для кого життя будь-кого може коштувати більшого, ніж своє. Він – тонка синя лінія. І той, ким я пишаюся", – написав Зозуля.

Колишній боєць АТО, поліцейський Василь Коряк у соцмережі зазначив, що Оленін – це поліцейський, який рік тому врятував життя людей, утримуючи руками гранату.

"А сьогодні вночі п'ять годин провів на даху, умовляючи самогубця не стрибати. Умовив. Честь!" – додав він.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що чоловік, який виліз на дах будинку на Хрещатику у Києві, мав проблеми зі здоров'ям.

Наразі хлопець перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

Олексій Оленін

Олексій Оленін

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хуліган намагався скинути поліцейського з даху.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
поліція
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
У цій будівлі пропускний режим, вхід тільки за електронними перпустками. Як він туди пройшов?
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Ну ведь есть же нормальные люди на укроине, а вы хoxлы всё каким-то атошным дерьмом гордитесь, в хгерои кожного возводите.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Красава
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