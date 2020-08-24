У Києві на День Незалежності "замінували" аеропорт, метро і мости

Під час святкування Дня Незалежності в Києві до поліції надійшли повідомлення про "замінування".

У Києві під час святкувань Дня Незалежності, 24 серпня, невідомі заявили про нібито замінування аеропорту "Київ", декількох станцій метро, мостів та адміністративної будівлі в центрі столиці.

З деяких об’єктів довелося евакуювати сотні людей, та, на щастя, інформація про загрозу виявилася неправдивою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

"До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування аеропорту "Київ", адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торговельного центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" й площі Майдан Незалежності, – зазначалося в повідомленні.

У столичній поліції додали, що за вказаними адресами одразу виїхали правоохоронці. Також на місцях працювали слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби й кінологи зі службовими собаками, які оглядали прилеглі території.

Правоохоронці й вибухотехніки перевірили "заміновані" об’єкти в столиці

Відомо, що під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали з терміналів понад 150 пасажирів. Хоча після пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби, а також працівників відділу поліції в аеропорту вибухонебезпечних і підозрілих предметів не було виявлено. У результаті "Київ" відновив роботу.

Жодних небезпечних предметів або речовин не було знайдено і після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станцій метро "Хрещатик" і Майдану Незалежності.

Водночас у столичній поліції додали, що продовжують здійснювати перевірку інших об'єктів.

Скриншот повідомлення (Facebook Поліція Києва)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня з’явилася інформація про "замінування" будівлі Шевченківського районного суду міста Києва. Через це установа призупинила роботу.

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