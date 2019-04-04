У Києві авто на єврономерах влетіло в маршрутку: фото з місця аварії

У Києві неподалік від Індустріального шляхопроводу водій врізався в маршрутку №150. За попередньою інформацією, серед пасажирів ніхто не постраждав.

Аварія сталася близько 15:30 4 квітня, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

"Водій Renaut не впорався з керуванням і в'їхав маршрутний автобус "Богдан", який стояв, – уточнили в соцмережі.

ДТП в Києві Facebook "Київ Оперативний"

ДТП в Києві Facebook "Київ Оперативний"

Уточнюється також, що зіткнення сталося поряд з лінією швидкісного трамвая. Учасником ДТП стало авто на єврономерах.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом в кінці березня маршрутка влетіла в авто, після чого з'їхала в кювет.

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