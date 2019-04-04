|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві авто на єврономерах влетіло в маршрутку: фото з місця аварії

532Читати матеріал російською

У Києві неподалік від Індустріального шляхопроводу водій врізався в маршрутку №150. За попередньою інформацією, серед пасажирів ніхто не постраждав.

Аварія сталася близько 15:30 4 квітня, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

"Водій Renaut не впорався з керуванням і в'їхав маршрутний автобус "Богдан", який стояв, – уточнили в соцмережі.

Новини
Страшна ДТП з маршруткою у Києві: з'ясувалися нові деталі
ДТП в Києві

ДТП в Києві

Facebook "Київ Оперативний"

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Facebook "Київ Оперативний"

Уточнюється також, що зіткнення сталося поряд з лінією швидкісного трамвая. Учасником ДТП стало авто на єврономерах.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом в кінці березня маршрутка влетіла в авто, після чого з'їхала в кювет.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки