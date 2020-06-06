У день вбивства 5-річного Кирила Тлявова копи здійснили понад 10 пострілів

Наступні судові засідання у справі про вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова призначені на 18 і 19 червня.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова в новому відеозверненні. За її словами, в день трагедії, 31 травня 2019 року, п'яні правоохоронці, розважаючись, здійснили понад 10 пострілів в бік місця, де гралася дитина.
На наступних засіданнях суду планують досліджувати протоколи слідчих експериментів.
Прокурори будуть клопотати про продовження строку тримання під вартою поліцейського і продовженні дії зобов'язань, покладених судом на інших обвинувачених.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяславі-Хмельницькому 31 травня минулого року. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Незабаром підозру оголосили другу затриманих поліцейських Дмитру Кривошеї. Четверту підозру оголосили підлітку, який також був на місці злочину.
На початку травня 2020 року Петровець і Кривошея вийшли на свободу під заставу.
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