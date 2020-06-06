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6 червня • оновлено в 23:10
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/ Кримінал

У день вбивства 5-річного Кирила Тлявова копи здійснили понад 10 пострілів

2.3т
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Наступні судові засідання у справі про вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова призначені на 18 і 19 червня.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова в новому відеозверненні. За її словами, в день трагедії, 31 травня 2019 року, п'яні правоохоронці, розважаючись, здійснили понад 10 пострілів в бік місця, де гралася дитина.

На наступних засіданнях суду планують досліджувати протоколи слідчих експериментів.

Прокурори будуть клопотати про продовження строку тримання під вартою поліцейського і продовженні дії зобов'язань, покладених судом на інших обвинувачених.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство поліцією дитини під Києвом
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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