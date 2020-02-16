Під Києвом п'яний коп збив пішоходів на "зебрі": є жертва

У Броварах Київської області працівник поліції, перебуваючи поза службою, збив двох осіб на пішохідному переході.

У результаті ДТП 28-річний пішохід загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили в лікарню, передає пресслужба обласної поліції.

Уточнюється, що поліцейський за кермом автомобіля Nissan не зменшив швидкість, наближаючись до переходу, і не зупинився, щоб надати перевагу пішоходам.

"Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші небайдужі водії", – сказано в повідомленні.

Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він відмовився від проходження огляду на приладі "Драгер".

На місце події поліцейські викликали співробітників Державного бюро розслідувань.

Глава поліції Київської області Андрій Небитов призначив службове розслідування за цим фактом.

У Броварах п'яний коп збив людей на переході kv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 13 лютого в Києві зіткнулися Audi та маршрутка №137. У результаті сильно постраждали чотири людини, серед них вагітна пасажирка легковика.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram