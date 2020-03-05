Головна Новини
5 березня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією: відео з місця НП

23.9т
Читати матеріал російською

У центрі міста Бориспіль Київської області 5 березня водій погрожував вистрілити собі у скроню, коли його авто зупинили правоохоронці. Цьому передувала ДТП, в якій постраждав поліцейський, і гонитва.

Інцидент трапився на Київському шляху. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, бориспільські правоохоронці отримали інформацію про те, що із Києва у напрямку міста рухався автомобіль Honda Accord, водій якого наїхав на поліцейського. Екіпаж патрульних помітив машину і подав вимогу про зупинку, але чоловік за кермом почав тікати.

У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією

У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією

Facebook/Павло Донченко

Він не реагував на правоохоронців, порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації. Тоді на Київському шляху дорогу водію заблокували. Чоловік вийшов з авто та почав погрожувати застрелити себе. Згодом його було затримано працівниками КОРДу.

У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією

У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією

Facebook/Ярослав Годунок

Під час переслідування троє патрульних отримали травми, а потім були госпіталізовані. Також два службові автомобілі отримали механічні пошкодження.

Карта місцевості

Карта місцевості

Скріншот

Пост у мережі

Пост у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по поліцейських.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
9
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ну и застрелился бы, одим отбросом меньше, - молодцы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Наверняка герой АТО из добробатов правосечных! Понять... простить..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги