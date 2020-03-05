У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією: відео з місця НП

У центрі міста Бориспіль Київської області 5 березня водій погрожував вистрілити собі у скроню, коли його авто зупинили правоохоронці. Цьому передувала ДТП, в якій постраждав поліцейський, і гонитва.
Інцидент трапився на Київському шляху. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, бориспільські правоохоронці отримали інформацію про те, що із Києва у напрямку міста рухався автомобіль Honda Accord, водій якого наїхав на поліцейського. Екіпаж патрульних помітив машину і подав вимогу про зупинку, але чоловік за кермом почав тікати.
У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією
Facebook/Павло Донченко
Він не реагував на правоохоронців, порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації. Тоді на Київському шляху дорогу водію заблокували. Чоловік вийшов з авто та почав погрожувати застрелити себе. Згодом його було затримано працівниками КОРДу.
У Борисполі "гонщик" приставив до голови пістолет після зупинки поліцією
Facebook/Ярослав Годунок
Під час переслідування троє патрульних отримали травми, а потім були госпіталізовані. Також два службові автомобілі отримали механічні пошкодження.
Карта місцевості
Скріншот
Пост у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по поліцейських.
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