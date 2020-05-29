Стрілянина в Броварах: поліція назвала причину розбірок та затримала 10 осіб. Фото

Причиною стрілянини в Броварах був конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Таку попередню версію надали в поліції Київської області. Пізніше в коментарі OBOZREVATEL правоохоронці підтвердили, що нападники застосовували травматичну та вогнепальну зброю.

"Повідомлення про стрілянину на одній з вулиць міста Бровари спецлінією 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку. Працівники місцевої поліції оперативно відреагували та вже за одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доставили до Броварського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що затриманими виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України.

Наразі триває огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини й причини інциденту.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Інформація про потерпілих з'ясовується.

Затримання нападників у Броварах МВС

Затримання нападників у Броварах МВС

Затримання нападників у Броварах МВС

Затримання нападників у Броварах МВС

Затримання нападників у Броварах Нацполіція Київської області

Затримання нападників у Броварах Нацполіція Київської області

Затримання нападників у Броварах Нацполіція Київської області

Затримання нападників у Броварах Нацполіція Київської області

Затримання нападників у Броварах Нацполіція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі. Прибулі на місце поліцейські влаштували перестрілку з нападниками.

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