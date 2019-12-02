Головна Новини
2 грудня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Стріляли з карабіну: поліція розкрила деталі замаху на депутата у Києві

12.9т
Читати матеріал російською

Під час замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, постріл здійснювався не з автомобіля, а з будинку.

Під час брифінгу 2 грудня глава Національної поліції у Києві Андрій Крищенко зазначив, що це було спеціально підібране приміщення, яке кілери орендували заздалегідь (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними правоохоронців, у місці, звідки стріляли, були знайдені важливі речові докази. Наприклад, коробка, призначена для того, щоб не загубилася відстріляна гільза. Також у поліції уточнили, що для вбивства злочинці використовували карабін калібру 7.62.

Говорячи про версії трагедії, в Національній поліції назвали три найімовірніші: сімейно-побутова проблема, фінансово-господарська діяльність, а також минула і нинішня професійна діяльність Соболєва.

Новини
Убита в Києві дитина виявилася хрещеником Білик: співачка показала фото

Замах на Соболєва

Замах на Соболєва

"Вести"

Депутат у результаті інциденту фізичних травм не отримав. "Ніхто, крім хлопчика, не постраждав", – сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Також у поліції розповіли, що затриманими у справі про замах на Соболєва виявилися молодики 18-19 років. Наразі з ними проводяться слідчі дії. У поліції ініціюють взяття підозрюваних під варту.

Пізніше у мережі з'явилося фото ймовірного учасника замаху на Соболєва і вбивці його сина. На кадрі один із підозрюваних, який залишає хостел через хвилину після пострілу.

Крищенко повідомив, що правоохоронцям вдалося знайти і вилучити зброю, а також інші речові докази.

"Це документи фальшиві, які використовувалися, і ще низка доказів, які дозволяють слідчим із процесуальними керівниками з прокуратури готувати матеріали для підозри. На цьому робота не зупиниться, ми будемо працювати і далі, щоб знайти замовників цього вбивства", – пояснив він.

За даними УП, правоохоронцям вдалося вийти на замовника злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Замах на Соболєва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Замах на Соболєва Кримінал
Особа
Андрій Крищенко
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
41
3
Смішно
2
Цікаво
33
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Наказать - и на фронт! На той стороне ещё много детей!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sys Sta
Sys Sta
Вravе® Браузер ! Nr. Подходит как для MacOS,Windows,так и для Android, iOS.Выплачивает вам BAT-Basic Attention Token криптовалюту за использование и просмотры рекомендуемой рекламы.100% самый безопасный и приватный браузер! Предустановлен Adblocker. 2X быстрее чем Chrome.Вы можете скачать браузер бесплатно здесь: great.social/brave Большое спасибо! ♥♥
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Весело у бабуинцев
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги