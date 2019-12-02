Стріляли з карабіну: поліція розкрила деталі замаху на депутата у Києві

Під час замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, постріл здійснювався не з автомобіля, а з будинку.

Під час брифінгу 2 грудня глава Національної поліції у Києві Андрій Крищенко зазначив, що це було спеціально підібране приміщення, яке кілери орендували заздалегідь (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними правоохоронців, у місці, звідки стріляли, були знайдені важливі речові докази. Наприклад, коробка, призначена для того, щоб не загубилася відстріляна гільза. Також у поліції уточнили, що для вбивства злочинці використовували карабін калібру 7.62.

Говорячи про версії трагедії, в Національній поліції назвали три найімовірніші: сімейно-побутова проблема, фінансово-господарська діяльність, а також минула і нинішня професійна діяльність Соболєва.

Замах на Соболєва "Вести"

Депутат у результаті інциденту фізичних травм не отримав. "Ніхто, крім хлопчика, не постраждав", – сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Також у поліції розповіли, що затриманими у справі про замах на Соболєва виявилися молодики 18-19 років. Наразі з ними проводяться слідчі дії. У поліції ініціюють взяття підозрюваних під варту.

Пізніше у мережі з'явилося фото ймовірного учасника замаху на Соболєва і вбивці його сина. На кадрі один із підозрюваних, який залишає хостел через хвилину після пострілу.

Крищенко повідомив, що правоохоронцям вдалося знайти і вилучити зброю, а також інші речові докази.

"Це документи фальшиві, які використовувалися, і ще низка доказів, які дозволяють слідчим із процесуальними керівниками з прокуратури готувати матеріали для підозри. На цьому робота не зупиниться, ми будемо працювати і далі, щоб знайти замовників цього вбивства", – пояснив він.

За даними УП, правоохоронцям вдалося вийти на замовника злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичною розправою.

2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони нібито є ексбійцями УДА.

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