Скандальний "улов": у Києві поліцейські відібрали в іноземця 50 тис. доларів

На Вокзальній площі біля McDonald's громадянина В'єтнаму пограбували співробітники поліції, про що він заявив 14 серпня в Солом'янське райуправлiння.

Як стверджує джерело OBOZREVATEL, двоє поліцейських потрапили на камери відеоспостереження. Ними виявилися співробітники полку поліції особливого призначення №1.

Громадянин В'єтнаму, який має посвідку на проживання в Україні, віз велику суму, призначену для купівлі квартири. За його словами, на вокзалі до нього підійшли правоохоронці – в чорній формі, червоних беретах, зі зброєю. Вони представилися саме полiцейськими і провели поверхневий огляд.

Одразу після нього в'єтнамець виявив зникнення грошей з рюкзака.

Як повідомило джерело, двоє поліцейських стверджують, що "нічого не брали".

Чи відкрили правоохоронці за цим фактом кримінальне провадження – поки що невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня в Києві під час розбійного нападу на ювелірний магазин був застрелений охоронець – колишній співробітник правоохоронних органів. Злочинці зникли на автомобілі, проїхали більше 10 км у напрямку центру столиці, а потім підпалили машину.