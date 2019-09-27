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27 вересня • оновлено в 18:45
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Поліцейський влетів у зупинку з людьми: нові факти про винуватця трагедії в Броварах

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Масштабна ДТП у Броварах Київської області, під час якої поліцейський влетів у зупинку з людьми, викликала великий резонанс. OBOZREVATEL публікує подробиці НП.

Наше джерело повідомило, що за кермом Opel перебував поліцейський взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області Роман Ф. За даними ЗМІ, у його крові було більше двох промілле алкоголю.

Кілька днів тому правоохоронцю виповнилося 23 роки. За даними інсайдера, у момент ДТП хлопець перебував поза службою і без зброї. У Нацполіції Роман служить з 2015 року.

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ДТП у Броварах

ДТП у Броварах

У декларації поліцейського за 2018 рік вказано, що його родина володіє двома житловими будинками і кількома земельними ділянками в с. Зазим'я під Києвом загальною площею понад 14 000 м кв. (з них 1000 м. кв – у власності Романа Ф.).

З доходів поліцейський вказав зарплату за рік у розмірі 101 тис. грн і 27 грн, отримані від продажу автомобіля – його марка не вказується.

ДТП у Броварах

ДТП у Броварах

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ДТП у Броварах

ДТП у Броварах

За даними Державного бюро розслідувань, у результаті ДТП в Броварах постраждали велосипедист та подружня пара. За інформацією OBOZREVATEL, 67-річного чоловіка звати Сергій Кохан, він отримав тяжкі травми, його 64-річна дружина Галина загинула на місці ДТП.

Сергій Кохан із дружиною Галиною

Сергій Кохан із дружиною Галиною

ДТП у Броварах

ДТП у Броварах

Автомобіль, яким керував поліцейський

Автомобіль, яким керував поліцейський

Вадим Дахно

Сім'я поліцейського має кілька ділянок в с. Зазим'я Київської області

Сім'я поліцейського має кілька ділянок в с. Зазим'я Київської області

Google. Maps

За даними жителів Броварів Галина Вікторівна Кохан – шкільний учитель математики. "Прекрасний педагог. Любляча мама і бабуся", – залишила коментар у Facebook Оксана Слюсар.

Відповідно ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відео моменту ДТП 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

Після цього керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків. Розслідуванням вже зайнялося ДБР.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області Війна на дорогах
Місце
Україна Бровари
Теги
ДТП авто кримінал
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
полицейский - бляхер! Страна клоунов!
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