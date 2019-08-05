Пролетів 12 поверхів: у Києві поліція розслідує загибель хлопця

У Києві 23-річний хлопець випав із 12 поверху офісної будівлі і загинув до прибуття швидкої.
Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Києві, трагедія трапилася на вул. Жилянська в Голосіївському районі.
"З'ясовується, впав молодик із необережності чи вистрибнув. Передсмертної записки він не залишив. Відомо, що загиблий – мешканець Одеської області", – зазначили в поліції.
Правоохоронці уточнили, що хлопець зірвався з вікна загального коридору. Ніхто з опитаних поліцейськими працівників будівлі раніше не знав загиблого.
Трагедія трапилася на вул. Жилянська
Олександр Дьяченко
Трагедія трапилася на вул. Жилянська
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві власник автомобіля розстріляв із травматичного пістолета 18-річного хлопця, який намагався вкрасти його авто. Потерпілий був доставлений до лікарні
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