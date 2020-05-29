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29 травня • оновлено в 21:50
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/ Кримінал

Поліція затримала вже 28 учасників перестрілки в Броварах

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Правоохоронці затримали вже 28 учасників перестрілки в Броварах, всі вони знаходяться в ізоляторі.

Про це розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 29 травня.

За його словами, дзвінки від місцевих жителів надійшли на лінію 102 о 7:15 ранку. Очевидці повідомили, що кілька десятків людей влаштували стрілянину.

Незабаром на місце НП прибули підняті по тривозі поліцейські, затримавши 11 чоловік і вилучивши у них зброю. Потім спецоперація була продовжена.

"Результатом стало в даний час вже 28 затриманих, 6 одиниць транспорту вилучено, 16 одиниць вогнепальної зброї. Всі вони будуть поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Завтра вони отримають підозри, слідчі звернуться до суду з проханням про утримання під вартою", – сказав Нєбитов, підкресливши, що жоден з них не уникне покарання.

Андрій Нєбитов розкрив подробиці перестрілки в Броварах

Андрій Нєбитов розкрив подробиці перестрілки в Броварах

Він додав, що правоохоронці визначили вже 39 осіб, які брали участь у сутичках.

"Вони обов'язково будуть затримані і притягнуті до відповідальності", – запевнив начальник обласної поліції.

Заступник глави МВС Антон Геращенко додав, що участь в сутичках брали понад 60 тітушок, які прибули з Вінницької області. За його словами, вони отримували за свої "послуги" 800 гривень на добу.

Перестрілка в Броварах

Перестрілка в Броварах

Фото пресслужби поліції

Як писав OBOZREVATEL, в розборках із стріляниною між "групами підтримки" перевізників в Броварах Київської області брали участь "яскраві" представники кримінального світу. Серед них, за інформацією очевидців, був і лідер відомої київської ОЗГ Віктор Журавель ("Віхан"). Тиждень тому він поскаржився, що його "замовили" і внесли в базу "Миротворця".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Перестрілка у Броварах Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Андрій Нєбитов Савік Шустер
Місце
Україна Бровари
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