Під Києвом знайшли труп з простреленою головою: з'явилися фото і відео

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом в автомобілі було виявлено труп чоловіка з вогнепальним пораненням у голову, попередня причина смерті - самогубство.
Вранці 1 вересня в поліцію надійшов сигнал, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній з вулиць припарковано авто з простреленою вікном, повідомляє прес-служба поліції Київської області.
У салоні автомобіля було виявлено труп чоловіка років 50-ти, зброю і передсмертну записку.
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facebook.com/pol.kyivregion
За фактом виявлення трупа в автомобілі поліція відкрила провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України "Самогубство".
Деталі та обставини трагедії встановлюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області за один день сталися два аналогічних самогубства. Передсмертних записок поруч з тілами загиблих не знайшли.
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