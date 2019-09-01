Під Києвом знайшли труп з простреленою головою: з'явилися фото і відео

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом в автомобілі було виявлено труп чоловіка з вогнепальним пораненням у голову, попередня причина смерті - самогубство.

Вранці 1 вересня в поліцію надійшов сигнал, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній з вулиць припарковано авто з простреленою вікном, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

У салоні автомобіля було виявлено труп чоловіка років 50-ти, зброю і передсмертну записку.

facebook.com/pol.kyivregion

facebook.com/pol.kyivregion

facebook.com/pol.kyivregion

За фактом виявлення трупа в автомобілі поліція відкрила провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України "Самогубство".

Деталі та обставини трагедії встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області за один день сталися два аналогічних самогубства. Передсмертних записок поруч з тілами загиблих не знайшли.

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