Під Києвом озброєний водій влаштував перегони із поліцією. Відео

У місті Бориспіль Київської області патрульні поліцейські впіймали 21-річного озброєного пістолетом водія-гонщика, що їхав без документів та перевищував швидкість.

Правоохоронці побачили авто Nissan GT-R, яке рухалося однією із вулиць та порушувало правила, написала пресслужба патрульної поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Патрульні почали подавати водію сигнали про зупинку, але він не реагував на них. Авто вдалося зупинити завдяки створенню штучного затору та переслідуванню.

У місті Бориспіль Київської області патрульні поліцейські впіймали 21-річного озброєного пістолетом водія-гонщика Патрульна поліція Київської області

Під час спілкування з чоловіком інспектори встановили, що він не мав документів на керування транспортним засобом. Також у водія виявили пістолет для відстрілу гумовими кулями та 9 куль до нього.

Чоловік показав правоохоронцям дозвіл на зброю, проте оригінальність документу ще перевірятиметься.

Водій отримав відповідні адмінматеріали за ст. 122-2 КУпАП (невиконання водієм вимоги про зупинку) та ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування). Авто патрульні евакуювали на штрафмайданчик, а також викликали слідчо-оперативну групу.

Він їхав без документів та перевищував швидкість Патрульна поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen, що призвело до загибелі трьох людей.

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