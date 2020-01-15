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15 січня • оновлено в 15:28
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Окуєву вбили тренери фітнес-клубу? OBOZREVATEL розкрив зв'язок між підозрюваними

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Мінімум 4 члени злочинного угруповання, як їх називає поліція, яких підозрюють в убивстві Аміни Окуєвої, пов'язані з одним і тим же спортивним клубом Києва.

Зв'язок між фігурантами вдалося з'ясувати OBOZREVATEL. Йдеться про власника приміщення, в якому був розміщений клуб, Ігоря Редькіна, власника самого клубу та тренера Сергія В., бізнесмена Павла Л., який теж був фітнес-тренером у тому ж клубі. І четвертий – Андрій К.

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Відзначимо, що спортивний клуб, як і фірма, у якої був конфлікт з убитим директором "Капарол" Павлом Зможним, зареєстрована за однією і тією ж адресою – в ТРЦ на Позняках. Примітно, що кілька років тому власником цього ТРЦ був Редькін.

У справі злочинного угруповання чоловік значиться як організатор. Він же – перший затриманий підозрюваний у вбивстві Окуєвої.

Можливий організатор вбивства Редькін

Можливий організатор вбивства Редькін

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Також відомо, що Редькін був бізнес-партнером нинішнього народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова. Він був серед співзасновників двох компаній, створених для будівництва ресторанів, які належать ТОВ "Голден-Фіш" і ТОВ "Блек-Шрімп".

Що цікаво, до 2019 року Арістов разом із дружиною помічника президента і першою леді володіли компанією "Норін Фіш". Серед її колишніх власників значаться Юрій Ариістов, Олена Зеленська та Лариса Шефір.

Таким чином, із можливою вбивцею Окуєвої у сім'ї Володимира Зеленського є спільний бізнес-партнер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Кравченко вже заарештовували у справі про інше вбивство.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
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Хо Хол
Хо Хол
Стоп стоп стоп. Какие фитнес тренеры, обос? Где агенты спецслужб ФСБ? Я надеюсь, что все остальное о чем ты столько рассказывал - правда? А то после расследования убийства Шеремета я немного озадачился, а тут уж начал переживать. Может ты и в остальном пиздeл?
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