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29 грудня • оновлено в 11:58
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Небезпечно для життя: опубліковано топ-5 смертельних вулиць Києва

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Регулярні аварії у Києві призводять до великих людських жертв. На жаль ситуація в кращу сторону не змінюється.

OBOZREVATEL зробив добірку п'яти дорожніх "артерій", де за 10 місяців цього року трапилось найбільше смертельних ДТП. Цифри сформовані на підставі офіційної відповіді Управління патрульної поліції у Києві (для перегляду відео, проскролльте вниз).

Проспект Перемоги. З січня по жовтень в аваріях у Києві загинуло 108 осіб. З них 12 – на проспекті Перемоги.

Одна з наймасштабніших ДТП трапилась 31 січня. Тоді зіткнулися шість автомобілів. Жертвою аварії стала 48-річна Людмила Ебралідзе. Дочка Людмили Ірина Ебралідзе – відома в Одесі співачка.

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Колапс на дорогах: що відбувається на найважливішій "артерії" Києва
Проспект Перемоги

Проспект Перемоги

В аварії загинула мати одеської співачки

В аварії загинула мати одеської співачки

Інформатор

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Під Дніпром авто влетіло в автобус: загинула вагітна. Фото ДТП

Столичне шосе. Тут за аналогічний період загинули дев'ятеро людей. Найкривавіша аварія трапилась 22 січня, коли лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі "Таврія" і Volkswagen. У підсумку на місці загинув водій і пасажири "Таврії".

Столичне шосе

Столичне шосе

В аварії на Столичному шосе загинули три людини

В аварії на Столичному шосе загинули три людини

Інформатор

Новини
У Києві відвалилася частина мосту і врізалася в машину: фото і відео з місця ДТП

Броварський проспект. Це найдовша траса Києва – близько 14 км. При цьому кількість смертельних ДТП в рази нижча, ніж у попередніх випадках – шестеро загиблих.

Броварський проспект

Броварський проспект

Найжахливіша аварія на даній ділянці трапилась 28 лютого. Водій ЗАЗ Vida виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги. Водій легковика та двоє його пасажирів загинули.

У ДТП загинули три людини

У ДТП загинули три людини

Національна поліція

Бульвар Перова – шестеро загиблих. Найстрашніша аварія трапилась 3 жовтня, коли на перехресті з проспектом Шухевича (Ватутіна) тут зіткнувся автомобіль швидкої допомоги і легковик Peugeot. Загинув водій швидкої і фельдшерка.

Бульвар Перова

Бульвар Перова

У ДТП загинула фельдшерка Марія Тарасенко (Апілат)

У ДТП загинула фельдшерка Марія Тарасенко (Апілат)

Вулиця Академіка Заболотного – шестеро загиблих. Дуже часто на ділянці відбуваються ДТП з пішоходами. Одна з них трапилась в ніч на 18 жовтня. Поруч із "зеброю" мікроавтобус Volkswagen на російських номерах на смерть збив пішохода. Потерпілий помер на місці пригоди.

Вулиця Академіка Заболотного

Вулиця Академіка Заболотного

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість ДТП з постраждалими у Києві неухильно зростає. Всього за майже п'ять з половиною років аварії в столиці забрали життя 758 осіб і 13 808 осіб отримали травми.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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