Небезпечно для життя: опубліковано топ-5 смертельних вулиць Києва

Регулярні аварії у Києві призводять до великих людських жертв. На жаль ситуація в кращу сторону не змінюється.

OBOZREVATEL зробив добірку п'яти дорожніх "артерій", де за 10 місяців цього року трапилось найбільше смертельних ДТП. Цифри сформовані на підставі офіційної відповіді Управління патрульної поліції у Києві (для перегляду відео, проскролльте вниз).

Проспект Перемоги. З січня по жовтень в аваріях у Києві загинуло 108 осіб. З них 12 – на проспекті Перемоги.

Одна з наймасштабніших ДТП трапилась 31 січня. Тоді зіткнулися шість автомобілів. Жертвою аварії стала 48-річна Людмила Ебралідзе. Дочка Людмили Ірина Ебралідзе – відома в Одесі співачка.

Проспект Перемоги

В аварії загинула мати одеської співачки Інформатор

Столичне шосе. Тут за аналогічний період загинули дев'ятеро людей. Найкривавіша аварія трапилась 22 січня, коли лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі "Таврія" і Volkswagen. У підсумку на місці загинув водій і пасажири "Таврії".

Столичне шосе

В аварії на Столичному шосе загинули три людини Інформатор

Броварський проспект. Це найдовша траса Києва – близько 14 км. При цьому кількість смертельних ДТП в рази нижча, ніж у попередніх випадках – шестеро загиблих.

Броварський проспект

Найжахливіша аварія на даній ділянці трапилась 28 лютого. Водій ЗАЗ Vida виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги. Водій легковика та двоє його пасажирів загинули.

У ДТП загинули три людини Національна поліція

Бульвар Перова – шестеро загиблих. Найстрашніша аварія трапилась 3 жовтня, коли на перехресті з проспектом Шухевича (Ватутіна) тут зіткнувся автомобіль швидкої допомоги і легковик Peugeot. Загинув водій швидкої і фельдшерка.

Бульвар Перова

У ДТП загинула фельдшерка Марія Тарасенко (Апілат)

Вулиця Академіка Заболотного – шестеро загиблих. Дуже часто на ділянці відбуваються ДТП з пішоходами. Одна з них трапилась в ніч на 18 жовтня. Поруч із "зеброю" мікроавтобус Volkswagen на російських номерах на смерть збив пішохода. Потерпілий помер на місці пригоди.

Вулиця Академіка Заболотного

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість ДТП з постраждалими у Києві неухильно зростає. Всього за майже п'ять з половиною років аварії в столиці забрали життя 758 осіб і 13 808 осіб отримали травми.

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