"Не кажіть синові!" У Києві чоловік жорстоко розправився з дружиною

У Голосіївському районі Києва 24 березня чоловік жорстоко вбив свою дружину посеред вулиці в свій день народження.

Як повідомляє Інформатор, у пари сталася сварка через його пристрасть до ігрових автоматів, в результаті під час прочухана чоловік штрикнув дружину ножем на вулиці Лятошинського біля ринку "Теремки-2".

За даними видання, це трапилося близько 1:30, а жінка 1978 року народження швидко померла від отриманої травми. Попередньо, вбивство скоїв раніше судимий 52-річний чоловік загиблої. Він проходив реабілітацію в наркологічному центрі.

Сам же підозрюваний стверджує, що жінку зарізав незнайомий "фраерок", а йому залишалося спостерігати, як дружина гине у нього на руках. Поліція знайшла ніж поруч з місцем інциденту. Під час допиту підозрюваний плутався. Ще до виявлення доказу, він сам стверджував, що ніякого ножа не бачив.

Уточнюється, що пара прожила разом 24 роки, у них є двоє дітей. Жінка чекала чоловіка, коли він перебував у в'язниці. Він стверджує, що в родині часто траплялися конфлікти через її зраду.

Підозрюваний повідомив поліції, що вночі пішов у заклад з гральними автоматами. Через якийсь час жінка прийшла в це місце і почала з'ясовувати стосунки з чоловіком. Після того, як вона висловила своє невдоволення, вийшла на вулицю і попрямувала в бік будинку. Чоловік нібито пішов за нею і, повернувши за поворот, побачив поруч невідомого, який надалі втік. А жінка впала на землю і померла.

Чоловіка загиблої затримали і повідомили йому про підозру у вбивстві. Він попросив нічого не говорити синові, щоб не травмувати психіку. Хлопчику зараз 16 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Харкові 16-річний підліток через ревнощі вбив 14-річну дівчинку, завдавши їй численні ножові поранення.

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