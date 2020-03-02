На Київщині загадково зникло двоє чоловіків, які вийшли на риболовлю на човні. Востанне вони виходили на зв'язок 29 лютого.

Правоохоронці та рятувальники розпочали пошуки рибалок. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловіки вийшли на риболовлю на моторному човні у селі Страхолісся, що на Іванківщині. Так, за інформацією правоохоронців, ще дві доби тому вони сповістили по телефону, що двигун перестав належно працювати, та додали, що на ночівлю планують зупинитися на території бази у Козелецькому районі Чернігівської області.

На Київщині загадково зникли рибалки Поліція Київської області

Після цього рибалки на зв'язок не виходили. На їх пошуки вирушила велика кількість правоохоронців, рятувальків та небайдужих людей.

На Київщині загадково зникли рибалки ДСНС України

На Київщині загадково зникли рибалки ДСНС України

На Київщині загадково зникли рибалки ДСНС України

Пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook уточнила, що чоловіки вирушили на риболовлю у Київському морі 28 березня. Вони прямували у бік бази “Нептун”. За версією рятувальників, у ніч на 29 лютого один з рибалок повідомив за допомогою СМС, що допомога не потрібна. Вже після цього на зв’язок чоловіки не виходили.

Для пошуків залучили авіацію ДСНС – а саме гелікоптер H-225 Super Puma, а ще водолазів.

На Київщині загадково зникли рибалки

На Київщині загадково зникли рибалки

На Київщині загадково зникли рибалки

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