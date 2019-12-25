Хотів помститися за батька: влаштувавшого в Києві стрілянину чоловіка "пов'язали". Фото

У Києві чоловік вирішив помститися за звинувачення свого батька в крадіжці мангала і вистрілив в кривдника з вогнепальної зброї.

НП сталася на вулиці Павла Тичини. Зловмисника затримали через кілька годин після події, ним виявився 35-річний киянин. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За словами чоловіка, вранці між ним і батьком знайомого виник конфлікт через те, що той нібито викрав мангал з території його підприємства. Тому син вирішив йому помститися, дочекався біля будинку, кілька разів вистрілив в нього, а потім втік", - йдеться в повідомленні.

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