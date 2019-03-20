Холодильник, мультиварка і електрочайник: з'явилися фото камери Вишинського у СІЗО Києва

Підозрюваний у державній зраді журналіст Кирило Вишинський живе в камері київського СІЗО з холодильником, мультиваркою і електрочайником.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова. У такий спосіб вона спростувала інформацію російських ЗМІ про те, що Вишинський нібито живе в "жахливих умовах".
"Адвокат Кирила Вишинського поширював інформацію, що той перебуває у Лук'янівському СІЗО без електрики й матраца. Результати перевірки виявили, що приміщення, де утримується Вишинський, світле і чисте, з електрикою, опаленням і водопостачанням", ‒ написала Денісова.
Камера Вишинського
Facebook Людмила Денісова
Камера Вишинського
Facebook Людмила Денісова
Вона підкреслила, що підозрюваний спить на чистій постелі, у нього є питна вода і необхідні побутові предмети.
Камера Вишинського
Facebook Людмила Денісова
Кирило Вишинський
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Як писав OBOZREVATEL:
У травні 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Украина", в результаті яких було затримано Вишинського. На нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".
В журналіста знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України і зажадав російське, проте незабаром директору "РИА Новости Украина" повідомили, що це неможливо.
У січні російські слідчі порушили кримінальну справу проти слідчого СБУ Андрія Просняка, який притяг до відповідальності в Україні Вишинського.
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