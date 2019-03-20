Холодильник, мультиварка і електрочайник: з'явилися фото камери Вишинського у СІЗО Києва

Підозрюваний у державній зраді журналіст Кирило Вишинський живе в камері київського СІЗО з холодильником, мультиваркою і електрочайником.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова. У такий спосіб вона спростувала інформацію російських ЗМІ про те, що Вишинський нібито живе в "жахливих умовах".

"Адвокат Кирила Вишинського поширював інформацію, що той перебуває у Лук'янівському СІЗО без електрики й матраца. Результати перевірки виявили, що приміщення, де утримується Вишинський, світле і чисте, з електрикою, опаленням і водопостачанням", ‒ написала Денісова.

Камера Вишинського Facebook Людмила Денісова

Камера Вишинського Facebook Людмила Денісова

Вона підкреслила, що підозрюваний спить на чистій постелі, у нього є питна вода і необхідні побутові предмети.

Камера Вишинського Facebook Людмила Денісова

Кирило Вишинський Comments.UA

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