Бив металевою палицею і стріляв: під Києвом капітан НГУ накинувся на свого сусіда

У місті Ірпінь Київської області 3 листопада п‘яний чоловік жорстоко побив сусіда металевою палицею та здійснив постріли з пістолету. За однією із версій, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов.
Як написала пресслужба поліції Київщини, близько 21:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на порозі будинку на вулиці Северинівська лежав побитий чоловік (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
Потерпілому надали невідкладну допомогу. Ним виявився 46-річний місцевий житель. Чоловіка з численними травмами голови та переломом щелепи доправили до лікарні.
Також поліцейські встановили особу підозрюваного у заподіянні тілесних ушкоджень потерпілому. Це 42-річний житель Ірпеня.
У місті Ірпінь Київської області п'яний чоловік побив сусіда металевою палицею та здійснив постріли з пістолета
Київ Оперативний
Так, між жителями багатоквартирного будинку біля входу до під’їзду виник конфлікт через те, що вони не розминулись у дверях. Підозрюваний накинувся на чоловіка, побив його металевою палицею та здійснив постріли з пістолета.
Пізніше нападник сховав зброю. Проте поліція за допомогою службового собаки виявила пістолет "Форд12Р" біля квартири, де мешкав чоловік, в електрощитовій. Також з'ясувалося, що зброя – не його, а належала померлій людині.
Нападника затримали у порядку ст. 208 КПК України і доправили до ізолятору тимчасового тримання. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Згідно із інформацією, опублікованою на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов. Свій вчинок він пояснити не міг і не хотів, відмовлявся узагалі будь-що говорити.
Ймовірно, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов
Поліція Київської області
У місті Ірпінь Київської області п'яний чоловік побив сусіда металевою палицею та здійснив постріли з пістолета
Поліція Київської області
Ймовірно, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов
Поліція Київської області
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 4 листопада у Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, 1/60, під час розпивання спиртних напоїв чоловік порізав болгаркою горло другу. Інцидент побачила сестра першого. Чоловік різко почав їй погрожувати, але дівчина встигла втекти.
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