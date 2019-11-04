Бив металевою палицею і стріляв: під Києвом капітан НГУ накинувся на свого сусіда

У місті Ірпінь Київської області 3 листопада п‘яний чоловік жорстоко побив сусіда металевою палицею та здійснив постріли з пістолету. За однією із версій, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов.

Як написала пресслужба поліції Київщини, близько 21:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на порозі будинку на вулиці Северинівська лежав побитий чоловік (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Потерпілому надали невідкладну допомогу. Ним виявився 46-річний місцевий житель. Чоловіка з численними травмами голови та переломом щелепи доправили до лікарні.

Також поліцейські встановили особу підозрюваного у заподіянні тілесних ушкоджень потерпілому. Це 42-річний житель Ірпеня.

У місті Ірпінь Київської області п'яний чоловік побив сусіда металевою палицею та здійснив постріли з пістолета Київ Оперативний

Так, між жителями багатоквартирного будинку біля входу до під’їзду виник конфлікт через те, що вони не розминулись у дверях. Підозрюваний накинувся на чоловіка, побив його металевою палицею та здійснив постріли з пістолета.

Пізніше нападник сховав зброю. Проте поліція за допомогою службового собаки виявила пістолет "Форд12Р" біля квартири, де мешкав чоловік, в електрощитовій. Також з'ясувалося, що зброя – не його, а належала померлій людині.

Нападника затримали у порядку ст. 208 КПК України і доправили до ізолятору тимчасового тримання. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згідно із інформацією, опублікованою на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов. Свій вчинок він пояснити не міг і не хотів, відмовлявся узагалі будь-що говорити.

Ймовірно, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов Поліція Київської області

У місті Ірпінь Київської області п'яний чоловік побив сусіда металевою палицею та здійснив постріли з пістолета Поліція Київської області

Ймовірно, підозрюваний – капітан НГУ Руслан Томашов Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 4 листопада у Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, 1/60, під час розпивання спиртних напоїв чоловік порізав болгаркою горло другу. Інцидент побачила сестра першого. Чоловік різко почав їй погрожувати, але дівчина встигла втекти.

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