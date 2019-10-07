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7 жовтня • оновлено в 17:49
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/ Кримінал

"Бійка за більш стиглий фрукт": у супермаркеті Києва трапилася сутичка

4.4т Читати матеріал російською

У Києві в супермаркеті на Осокорках побилися двоє покупців. Конфлікт трапився просто в овочевому відділі.

Відеозапис очевидці опублікували в групі "Київський треш" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Бійка за більш стиглий фрукт. Київ, Осокорки, ТЦ "Аркадія", – підписали ролик у соцмережах.

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У Києві в супермаркеті побилися покупці

У Києві в супермаркеті побилися покупці

Скріншот

На записі видно, що поблизу місця сутички були інші відвідувачі магазину, але вони ніяк не втрутилися.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві кілька пасажирів побилися через вільне місце в громадському транспорті. У конфлікті брали участь близько п'яти осіб.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Банан не поделили?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Пилипенко Кузьма,наверное,последний был судя по полным ящикам с овощами и фруктами на фото.
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70rus xxx
70rus xxx
голод не тетка.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
70rus xxx,тебе ли не знать об этом,козёл жрущий траву.
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2
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Батонов Иван
Батонов Иван
Мда. Обоз и не знал какой унизительный заголовок он придумал для всех граждан современной незалежной Украины.
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1
3
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Батонов Иван,это ПА-БЕЕЕЕ-ДА,УРЯЯЯЯ!!!
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