"Бійка за більш стиглий фрукт": у супермаркеті Києва трапилася сутичка

У Києві в супермаркеті на Осокорках побилися двоє покупців. Конфлікт трапився просто в овочевому відділі.
Відеозапис очевидці опублікували в групі "Київський треш" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Бійка за більш стиглий фрукт. Київ, Осокорки, ТЦ "Аркадія", – підписали ролик у соцмережах.
У Києві в супермаркеті побилися покупці
Скріншот
На записі видно, що поблизу місця сутички були інші відвідувачі магазину, але вони ніяк не втрутилися.
Як писав OBOZREVATEL, у Києві кілька пасажирів побилися через вільне місце в громадському транспорті. У конфлікті брали участь близько п'яти осіб.
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