"Бійка за більш стиглий фрукт": у супермаркеті Києва трапилася сутичка

У Києві в супермаркеті на Осокорках побилися двоє покупців. Конфлікт трапився просто в овочевому відділі.

Відеозапис очевидці опублікували в групі "Київський треш" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Бійка за більш стиглий фрукт. Київ, Осокорки, ТЦ "Аркадія", – підписали ролик у соцмережах.

У Києві в супермаркеті побилися покупці Скріншот

На записі видно, що поблизу місця сутички були інші відвідувачі магазину, але вони ніяк не втрутилися.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві кілька пасажирів побилися через вільне місце в громадському транспорті. У конфлікті брали участь близько п'яти осіб.

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