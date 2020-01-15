Аварію біля підтопленого Ocean Plaza ліквідували: фото і подробиці

В Києві зранку 15 січня співробітники КП "Київтеплоенерго" завершили ліквідацію пошкодження магістрального трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza, через прорив якого трапилося підтоплення першого й підвального поверхів будівлі.

Про це повідомили на сторінці відомства у Facebook. Там зазначили, що з моменту виявлення пошкодження ввечері 13 січня в цілодобовому режимі працювали три їхні аварійні бригади.

Комунальники розрили місце НП по вул. Антоновича, 176 та демонтували пошкоджений трубопровід.

Наслідки аварії біля ТРЦ Ocean Plaza ліквідували

"Виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині", – йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків аварії біля ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Київтеплоенерго

Одночасно дорожники Голосіївського ШЕУ розпочнуть роботи з відновлення асфальтного покриття на місці аварії.

Водночас представники "Київтеплоенерго" вирішили провести брифінг зі ЗМІ на місці усунення пошкодження поблизу центрального входу ТРЦ Ocean Plaza.

Ліквідація наслідків аварії біля ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Київтеплоенерго

Також у відомстві заявили, що нині проводиться робота щодо встановлення розмірів відшкодування збитків усім постраждалим через аварію. Про її результати громадян проінформують згодом.

Скриншот коментарів Facebook/Київтеплоенерго

Ліквідація наслідків аварії біля ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Київтеплоенерго

Ліквідація наслідків аварії біля ТРЦ Ocean Plaza Facebook/Київтеплоенерго

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Департаменті охорони здоров'я Києва розповіли, що в лікарнях перебувало 5 потерпілих, яких ошпарило окропом через прорив труби в Ocean Plaza.

Через аварію тепломережі в Голосіївському районі Києва, в результаті якої окропом затопило торговий центр Ocean Plaza, в поліції почали кримінальне провадження.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

Заступник глави Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв заявив, що прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza трапився через гідравлічне випробування. За його словами, аварійною тепломагістраль не була.

Станом на ранок 14 січня вода пішла самопливом із приміщень ТРЦ Ocean Plaza, які були затоплені.

Влада Києва має намір компенсувати збитки водіям, чиї автомобілі були пошкоджені через прорив тепломережі 13 січня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!