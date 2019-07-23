"Зруйнує і затопить!" У Києві почали бити на сполох через нове будівництво

У Києві на місці водовідводів Деснянської станції почали будувати житловий будинок, що може нести значну аварійну загрозу.

Якщо під час будівництва випадково пошкодять труби, то столиця може втратити чи не половину води. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила очільниця інформаційного управління "Київводоканалу" Вікторія Яковлєва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, водовідводи Деснянської водопровідної станції знаходяться під загрозою руйнування.

"Ті, хто хоче тут жити, думаю, не в курсі того, що це небезпечно саме для них, тому що при будь-якій аварії на водовідведенні будинок буде зруйнований і затоплений. По-друге, в разі пошкодження труби на будівництві місто може не отримати повний обсяг води", – написала вона.

Будівництво Facebook Viktoria Yakovleva

Яковлєва уточнила, що 65% води в будинках киян залежать саме від цієї водопровідної станції.

Деснянська водовідвідна станція Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в селі Крюковщина під Києвом через хаотичну забудову можуть виникнути проблеми з каналізацією. На будівництво інженерних споруд знадобиться кілька років, але на той час населений пункт може бути тотально забудований висотками.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!