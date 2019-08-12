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"Україна без Криму": у Києві супермаркет "Metro" потрапив у гучний скандал

2.7т Читати матеріал російською

У Києві супермаркет відомої мережі "Metro" звинуватили в продажі щоденників для школярів із картою України без окупованого Росією Криму.

Відповідне фото та інформацію про інцидент опублікували на сторінці "Типичный Киев" у Facebook.

"У столичному "Metro" продають школярам щоденники з картою без Криму. Дуже цікаво..." – обурено підписали знімок.

Щоденник

Щоденник

Facebook/Типичный Киев

У коментарях під дописом користувач відзначив, що до магазину вже звертались зі скаргами щодо цієї продукції.

Новини
"Думала, що щур вистрибне!" Під Києвом відома мережа супермаркетів потрапила в гучний скандал

"Я вже звертався до них щодо цих щоденників, писали, що це помилка і всім своїм постачальникам дали вказівку повернути всю партію на склад!!! І це було більше місяця тому", – пояснив він.

Коментар

Коментар

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, cупермаркет відомої мережі "Фуршет" у Києві, що на Повітрофлотському проспекті, 66, звинуватили у невідповідності цінників і реальної вартості продуктів, а також продажу зіпсованих товарів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
супермаркет Крим Росія
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Дурачье вислоухое, уже пора карты без Домбаса и Закарпатья рисовать
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
А где карта без Крыма, упоротые?
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Питон Каа
Питон Каа
Ну и правильно, меньше вопросов у детей будет. А то попробуй объясни ребенку почему Крым ушел от Украины...
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