"Україна без Криму": у Києві супермаркет "Metro" потрапив у гучний скандал

У Києві супермаркет відомої мережі "Metro" звинуватили в продажі щоденників для школярів із картою України без окупованого Росією Криму.
Відповідне фото та інформацію про інцидент опублікували на сторінці "Типичный Киев" у Facebook.
"У столичному "Metro" продають школярам щоденники з картою без Криму. Дуже цікаво..." – обурено підписали знімок.
Щоденник
Facebook/Типичный Киев
У коментарях під дописом користувач відзначив, що до магазину вже звертались зі скаргами щодо цієї продукції.
"Я вже звертався до них щодо цих щоденників, писали, що це помилка і всім своїм постачальникам дали вказівку повернути всю партію на склад!!! І це було більше місяця тому", – пояснив він.
Коментар
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, cупермаркет відомої мережі "Фуршет" у Києві, що на Повітрофлотському проспекті, 66, звинуватили у невідповідності цінників і реальної вартості продуктів, а також продажу зіпсованих товарів.
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