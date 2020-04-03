У Києві через карантин відправили додому пацієнтів при смерті: розгорівся скандал

У Києві в зв'язку з карантином почали виписувати з лікарень людей із групи високого ризику, які вмирають від важких хвороб.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо". Багато з них страждають від сильного болю і потребують регулярних ін'єкціях морфіну, супроводу лікарів і підтримки дихання.

До того ж, всупереч наказу МОЗ про заборону паліативним відділенням відмовляти в госпіталізації таким пацієнтам, фактично лікарні не приймають нових хворих, посилаючись на карантин.

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Так, у Олександрівській та Київській міській лікарні №18, незважаючи на планову потужність на 10 пацієнтів і фактичну чергу на госпіталізацію, що діяла до введення в державі карантину, зараз залишилося по три пацієнти в кожному відділенні.

Відзначається, що ніяких нових правил після ведення карантину для таких медустанов не з'явилося і вони повинні продовжити працювати в звичайному режимі.

Порушення прокоментувала директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

"З огляду на те, що паліативний пацієнт під час епідемії є найбільш вразливим до інфікування і в подальшому може мати важкий перебіг захворювання, акцент паліативної допомоги перенесено на виїзні бригади відділень паліативної допомоги, які можуть у повному обсязі забезпечити паліативну допомогу на дому", – заявила вона у відповіді на запит.

slidstvo.info

У багатьох хоспісах Києва дійсно є виїзні бригади (мобільні служби) – лікарі, які при необхідності можуть приїхати на консультацію до пацієнтів додому.

Однак вони обслуговують тільки певні райони і, за словами експертів, мають обмежений людський і матеріальний ресурси. Отже, частина пацієнтів, ймовірно, втратили доступ до життєво необхідної для них медичної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителя Житомира Вадима Какошкіна, який заразився коронавірусів, виписали з лікарні і відправили додому на самоізоляцію, проте аналізи ще підтверджують наявність у нього вірусу COVID-19.

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