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17 вересня • оновлено в 20:44
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"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео

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У понеділок, 16 вересня, кортеж президента України Володимира Зеленського знову заблокував рух у Києві, що викликало хвилю обурення в мережі.

Підтверджуюче відео, зняте на Бориспільській трасі, опублікував киянин Роман Пелех (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кортеж їхав зустрічати в аеропорт "Бориспіль" президента Словаччини Зузанну Чапутову. По всьому шляху його проходження патрульні перекривали дорогу.

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Кортеж Зеленського знову розлютив киян

Кортеж Зеленського знову розлютив киян

Скріншот з відео

"На відео не видно, але класичне перекривання і недопуск попутних машин були присутні! Мені пощастило, я їхала з Борисполя, а назустріч "слуга на велосипеді", а менти заганяли всі машини на заправки", – написала киянка Наталя Стулова.

Її слова підтвердили і інші столичні водії в коментарях. "Скромність як у Януковича", "А де велик?", "В інших країнах такого немає!" – обурилися користувачі.

Зауважимо, цього разу Управління державної охорони попередило про введення обмежень для водіїв за кілька днів.

"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео
"Скромність як у Януковича": кортеж Зеленського знову розлютив киян. Відео

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом в президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Однак у своїй передвиборчій програмі він обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Позняках перекрили дорогу для проїзду кортежу Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Поравс Алек
Поравс Алек
он уже ответил на это по протоколу встречи положено, что каждый раз будети писать как иностранный гость будет приежать, в обычные дни перекрываеться когда призедент едит или нет, то то же, и не че волну поднимать
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Охрименко Вадим
Охрименко Вадим
Лохи выбрали.. Не жалуйтесь
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