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"Роми повертаються": табір знову окупував територію в Києві

1.5тЧитати новину російською

У Києві група ромів окупувала зону відпочинку біля Південного залізничного вокзалу.

Після себе вони залишають сміття і бруд, а природні потреби справляють прямо в підземному переході поблизу. Про це повідомили на сторінці Шляхово-експлуатаційного управління Солом'янського району КК "Київавтодор" у Facebook.

ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"

"Уже вкотре наші співробітники звертаються до патрульної поліції, яка періодично проводить рейди і розганяє порушників, але через деякий час роми повертаються і все починається знову", - відзначили в ШЕУ Солом'янського району.

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ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"

ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"

Як писав OBOZREVATEL, ситуація з ромами в Києві, про агресію і злочинну діяльність яких постійно розповідають мешканці столиці, постійно погіршується.

Читайте всі новини по темі "Нашестя ромів у Києві" на сайті "Обозреватель".

Тема
Нашестя ромів у Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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