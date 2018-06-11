"Роми повертаються": табір знову окупував територію в Києві

У Києві група ромів окупувала зону відпочинку біля Південного залізничного вокзалу.
Після себе вони залишають сміття і бруд, а природні потреби справляють прямо в підземному переході поблизу. Про це повідомили на сторінці Шляхово-експлуатаційного управління Солом'янського району КК "Київавтодор" у Facebook.
ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"
"Уже вкотре наші співробітники звертаються до патрульної поліції, яка періодично проводить рейди і розганяє порушників, але через деякий час роми повертаються і все починається знову", - відзначили в ШЕУ Солом'янського району.
ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"
ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"
Як писав OBOZREVATEL, ситуація з ромами в Києві, про агресію і злочинну діяльність яких постійно розповідають мешканці столиці, постійно погіршується.
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