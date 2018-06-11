"Роми повертаються": табір знову окупував територію в Києві

У Києві група ромів окупувала зону відпочинку біля Південного залізничного вокзалу.

Після себе вони залишають сміття і бруд, а природні потреби справляють прямо в підземному переході поблизу. Про це повідомили на сторінці Шляхово-експлуатаційного управління Солом'янського району КК "Київавтодор" у Facebook.

ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"

"Уже вкотре наші співробітники звертаються до патрульної поліції, яка періодично проводить рейди і розганяє порушників, але через деякий час роми повертаються і все починається знову", - відзначили в ШЕУ Солом'янського району.

ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"

ШЕУ Солом'янського району КК "Київавтодор"

Як писав OBOZREVATEL, ситуація з ромами в Києві, про агресію і злочинну діяльність яких постійно розповідають мешканці столиці, постійно погіршується.