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15 листопада • оновлено в 22:15
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"Завтра тебе звільнять!" Чиновник ДФС влаштував п'яний дебош з патрульними: відеофакт

3.3т
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У Києві співробітник Державної фіскальної служби Дмитро Дорошенко влаштував п'яне "шоу", тікаючи на автомобілі від патрульних поліцейських.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на початку поліцейські не знали, хто перебуває за кермом автомобіля Hyundai. Водій відмовився зупинитися на вимогу поліції і погоня тривала від проспекту Перемоги до Одеської площі.

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Чиновник ДФС влаштував п'яний дебош патрульним

Чиновник ДФС влаштував п'яний дебош патрульним

Скріншот з відео

Все ж заглушивши двигун, чоловік почав сперечатися з правоохоронцями, заявивши, що в машині заклинило двері і не відкриваються вікна. Він називав себе вигаданими іменами і кричав, що працює в СБУ і ДБР. "Дивись на мій годинник. Завтра в цей час ти вже будеш звільнений!" – видав він патрульному.

Поліцейським вдалося з'ясувати, що Дорошенко займає посаду начальника відділу в Офісі великих платників ДФС. Від проходження тесту на алкоголь він відмовився, в результаті чого поліцією було складено адмінпротокол. Від управління транспортних засобом його також усунули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві через створення аварійної ситуації на дорозі патрульні затримали чоловіка, який виявився одіозним співробітником Генпрокуратури України Ігорем Муканом. Він влаштував розбірки з поліцією.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
Теги
Державна фіскальна служба України поліція
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Pooh Vini
Pooh Vini
Совдепия. Новая власть говорите!? ню-ню
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