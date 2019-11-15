"Завтра тебе звільнять!" Чиновник ДФС влаштував п'яний дебош з патрульними: відеофакт

У Києві співробітник Державної фіскальної служби Дмитро Дорошенко влаштував п'яне "шоу", тікаючи на автомобілі від патрульних поліцейських.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на початку поліцейські не знали, хто перебуває за кермом автомобіля Hyundai. Водій відмовився зупинитися на вимогу поліції і погоня тривала від проспекту Перемоги до Одеської площі.

Чиновник ДФС влаштував п'яний дебош патрульним Скріншот з відео

Все ж заглушивши двигун, чоловік почав сперечатися з правоохоронцями, заявивши, що в машині заклинило двері і не відкриваються вікна. Він називав себе вигаданими іменами і кричав, що працює в СБУ і ДБР. "Дивись на мій годинник. Завтра в цей час ти вже будеш звільнений!" – видав він патрульному.

Поліцейським вдалося з'ясувати, що Дорошенко займає посаду начальника відділу в Офісі великих платників ДФС. Від проходження тесту на алкоголь він відмовився, в результаті чого поліцією було складено адмінпротокол. Від управління транспортних засобом його також усунули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві через створення аварійної ситуації на дорозі патрульні затримали чоловіка, який виявився одіозним співробітником Генпрокуратури України Ігорем Муканом. Він влаштував розбірки з поліцією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!